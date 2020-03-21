Интер намерен заменить Мартинеса звездами АПЛ

Интер может подписать Пьера-Эмерика Обамеянга или Оливье Жиру в случае ухода из клуба нападающего Лаутаро Мартинеса.
Самого Мартинеса активно связывают с потенциальным переходом в Барселону.
Контракт Обамеянга с Арсеналом истекает летом следующего года, и в Лондоне могут расстаться с габонцем досрочно, чтобы не отпускать его бесплатно.
Жиру был близок к переходу Интер минувшей зимой, но француз остался в Челси.
В нынешнем сезоне Лаутаро забил 16 голов нерадзурри и отдал 4 результативных передачи в 31 матче во всех турнирах.
Подопечные Антонио Конте — на третьем месте в таблице Серии А и отстают от лидирующего Ювентуса на семь очков.