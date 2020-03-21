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Интер намерен заменить Мартинеса звездами АПЛ

Интер намерен заменить Мартинеса звездами АПЛ
13:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Интер назвал кандидатов, которые заменят Мартинеса в случае его ухода.

Интер может подписать Пьера-Эмерика Обамеянга или Оливье Жиру в случае ухода из клуба нападающего Лаутаро Мартинеса.

Самого Мартинеса активно связывают с потенциальным переходом в Барселону.

Контракт Обамеянга с Арсеналом истекает летом следующего года, и в Лондоне могут расстаться с габонцем досрочно, чтобы не отпускать его бесплатно.

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Жиру был близок к переходу Интер минувшей зимой, но француз остался в Челси.

В нынешнем сезоне Лаутаро забил 16 голов нерадзурри и отдал 4 результативных передачи в 31 матче во всех турнирах.

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Подопечные Антонио Конте — на третьем месте в таблице Серии А и отстают от лидирующего Ювентуса на семь очков.

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Интер, Челси, Оливье Жиру, Арсенал, Новости спорта, Лаутаро Мартинес.
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