Нападающий поклонился пустым трибунам после гола (Видео)

Австралийский чемпионат – один из немногих в мире, который продолжается, несмотря на эпидемию коронавируса.

Правда, играют там команды при пустых трибунах, но это не мешает футболистам играть для болельщиков.

Во время сиднейского дерби между командами Вестерн Сидней Уондерерс и Сидней. На 35-й минуте матча экс-нападающий английских Рединга и Кардиффа Адам Ле Фондр, выступающий за Сидней, открыл счет.

После этого футболист демонстративно похлопал пустым трибунам и даже поклонился перед ними.

The #Aleague continues behind closed doors this weekend. Adam Le Fondre (@A1F1E9) hit his 17th in 20 league matches this season in this morning’s #SydneyDerby. Nice celebration pic.twitter.com/rzRkv9jXoO

— English Players Abroad (@EnglishAbroad1) March 21, 2020