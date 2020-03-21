Неймар будет давить на ПСЖ ради возвращения в Барселону

Новости спорта:Неймар снова хочет выступать в каталонском клубе.

Нападающий ПСЖ Неймар уведомил руководство Барселоны о своем желании вернуться, сообщает Sport.es.

Как сообщает издание, бразильский форвард хочет вновь выступать в Барселоне и ради этого будет требовать у руководства парижан отпустить его. По информации СМИ, игрок может выкупить свой контракт с клубом за сумму около 200 млн евро.

Год назад каталонцы уже пытались вернуть игрока, но тогда трансфер так и не состоялся.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красно-синих", забив 18 голов и совершив 10 ассистов.