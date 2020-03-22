Шесть лет назад Челси поглумился над Арсеналом (Видео, Фото)

22 марта 2014 года состоялся центральный матч тура АПЛ, в нем Челси принимал на Стэмфорд Бридж другой клуб из столицы Англии Арсенал.
Игра была примечательна не только тем, что сходились одни из величайших клубов Премьер-Лиги, а и потому что тот матч был 1000-м у руля Арсенала для Арсена Венгера.
"Аристократы" мощно начали поединок, ведя уже к 7-й минуте 2:0, отличились Это'о и Шюррле. На 15-й минуте встречи в ворота гостей арбитр назначив пенальти, удалив сфолившего Кирана Гиббза. Одиннадцатиметровый реализовал Азар.
В конце первого тайма бразилец Оскар довел счет до 4:0.
On this day in 2014, Chelsea faced Arsene Wenger in his 1,000th game in charge of Arsenal. It couldn't have gone much worse for the Frenchman.
CHELSEA 6-0 Arsenal.
- Eto'o
- Schurrle
- Hazard
- Oscar
- Salah pic.twitter.com/aInF2lu510
— TweetChelseaUK (@TweetChelseaUK) March 22, 2020
В средине второго тот же Оскар оформил дубль, а на 71-й минуте окончательный счет на табло установил нынешний лидер Ливерпуля Мохамед Салах.
Данное поражение повторило антирекорд "гуннеров".
До этого они лишь раз уступали в АПЛ с разницей в шесть мячей, случилось это в 2011 году, когда футболисты Венгера проиграли на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед 2:8.