Шесть лет назад Челси поглумился над Арсеналом (Видео, Фото)

22 марта 2014 года состоялся центральный матч тура АПЛ, в нем Челси принимал на Стэмфорд Бридж другой клуб из столицы Англии Арсенал.

Игра была примечательна не только тем, что сходились одни из величайших клубов Премьер-Лиги, а и потому что тот матч был 1000-м у руля Арсенала для Арсена Венгера.

"Аристократы" мощно начали поединок, ведя уже к 7-й минуте 2:0, отличились Это'о и Шюррле. На 15-й минуте встречи в ворота гостей арбитр назначив пенальти, удалив сфолившего Кирана Гиббза. Одиннадцатиметровый реализовал Азар.

В конце первого тайма бразилец Оскар довел счет до 4:0.

On this day in 2014, Chelsea faced Arsene Wenger in his 1,000th game in charge of Arsenal. It couldn't have gone much worse for the Frenchman.

CHELSEA 6-0 Arsenal.

- Eto'o

- Schurrle

- Hazard

- Oscar

- Salah pic.twitter.com/aInF2lu510

