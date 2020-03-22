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Шесть лет назад Челси поглумился над Арсеналом (Видео, Фото)

Шесть лет назад Челси поглумился над Арсеналом (Видео, Фото)
13:33 Сегодня Телеграф 2sportnews.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лондонский Челси шесть лет назад испортил тысячный мат Венгера у руля Арсенала.

22 марта 2014 года состоялся центральный матч тура АПЛ, в нем Челси принимал на Стэмфорд Бридж другой клуб из столицы Англии Арсенал.

Игра была примечательна не только тем, что сходились одни из величайших клубов Премьер-Лиги, а и потому что тот матч был 1000-м у руля Арсенала для Арсена Венгера.

"Аристократы" мощно начали поединок, ведя уже к 7-й минуте 2:0, отличились Это'о и Шюррле. На 15-й минуте встречи в ворота гостей арбитр назначив пенальти, удалив сфолившего Кирана Гиббза. Одиннадцатиметровый реализовал Азар.

В конце первого тайма бразилец Оскар довел счет до 4:0.

В средине второго тот же Оскар оформил дубль, а на 71-й минуте окончательный счет на табло установил нынешний лидер Ливерпуля Мохамед Салах.

Экс-тренер Арсенала может возглавить клуб Серии А

Данное поражение повторило антирекорд "гуннеров".

До этого они лишь раз уступали в АПЛ с разницей в шесть мячей, случилось это в 2011 году, когда футболисты Венгера проиграли на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед 2:8.

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Все по теме:

Арсен Венгер, Оскар, АПЛ, Челси, Арсенал, Новости спорта, Эден Азар, Новости футбола.
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