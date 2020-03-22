Доннарумма заинтересовал топ-клубы Европы

Лондонский Челси и парижский Пари Сен-Жермен проявляют интерес к вратарю Милана Джанлуиджи Доннарумме. Об этом сообщает Sportsmole.
"Аристократы" рассматривают кандидатуру итальянца, как потенциальную замену Кепе Аррисабалаге.
Челси и ПСЖ предпримут попытки приобрести голкипера будущим летом, так как контракт Доннаруммы с "россонери" истекает в 2021 году.
Парижане первоначально раздумывают о сумме в размере 25 млн евро. Сколько готов потратить Челси неизвестно.
Помимо Доннаруммы, лондонцы также рассматривают кандидатуру Яна Облака.