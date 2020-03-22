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Доннарумма заинтересовал топ-клубы Европы

Доннарумма заинтересовал топ-клубы Европы
13:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Контракт кипера Джанлуиджи Доннаруммы с Миланом заканчивается следующим летом.

Лондонский Челси и парижский Пари Сен-Жермен проявляют интерес к вратарю Милана Джанлуиджи Доннарумме. Об этом сообщает Sportsmole.

"Аристократы" рассматривают кандидатуру итальянца, как потенциальную замену Кепе Аррисабалаге.

Челси и ПСЖ предпримут попытки приобрести голкипера будущим летом, так как контракт Доннаруммы с "россонери" истекает в 2021 году.

COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов

Парижане первоначально раздумывают о сумме в размере 25 млн евро. Сколько готов потратить Челси неизвестно.

Помимо Доннаруммы, лондонцы также рассматривают кандидатуру Яна Облака.

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ФК Милан, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Джанлуиджи Доннарумма.
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