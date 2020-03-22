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Неймар тренируется в засекреченном месте для "шумного возвращения"

Неймар тренируется в засекреченном месте для "шумного возвращения"
14:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Форвард ПСЖ Неймар хочет набрать оптимальные кондиции.

Неймар вернулся в Бразилию и находится в засекреченном месте, сообщает Globo.

По информации источника, 27-летний футболист не теряет времени и использует приостановку чемпионата для того, чтобы набрать идеальные физические кондиции. В последнее время бразилец чувствовал себя несколько хуже из-за повторных разрывов, вызванных травмами.

Globo считает, что Неймар пользуется возможностью, чтобы подготовиться к "шумному возвращению". Нападающий настроен на победу в Лиге чемпионов, а также выиграть чемпионат мира-2022.

COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов

Ранее сообщалось, что Неймар снова хочет выступать вместе с Месси и Суаресом.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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