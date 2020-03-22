Динамо Брест - Смолевичи: видео голов и обзор матча

Пока практически все чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса, чемпионат Беларуси продолжается.
Динамо Брест неожиданно не сумело обыграть новичка лиги, сыграв вничью. Отметим, что в основе вышли Артем Милевский и Александр Нойок.
Динамо Брест - Смолевичи 1:1
Голы: Кики, 69 – Мухамедов, 55
Динамо Брест: Павлюченко, Веретило (к) (84', Юзепчук), Кики, Павловец, Печенин, Нойок (75', Быков), Кисляк, Милевский, Савицкий, Гордейчук (59', Лаптев), Бакай.
Предупреждения: Барсуков, Кисляк, Нойок , Бакай, Турик, Ращеня, Фильцов.