Роналдиньо отпраздновал 40-летие в тюрьме, легенде подали барбекю (Фото)

Экс-звезда сборной Бразилии Роналдиньо отпраздновал свое 40-летие. Футболист встретил день рождения в СИЗО, куда попал из-за поддельных документов при пересечении границы с Парагваем.
Чтобы как-то позволить легенде отпраздновать круглую дату, на ужин ему подали барбекю.
Фото доступно в Твиттере:
Así festejó Ronaldinho su cumpleaños en la cárcel pic.twitter.com/qMgT7RJlMT
— Diario Olé (desde ) (@DiarioOle) March 21, 2020
Ранее сообщалось, что на тюремном турнире Роналдиньо выиграл свинью. Вероятно, из нее ему и приготовили праздничный ужин.