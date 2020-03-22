Роналдиньо отпраздновал 40-летие в тюрьме, легенде подали барбекю (Фото)

Новости спорта:Легендарному футболисту Роналдиньо исполнилось 40 лет, но отпраздновал бразилец юбилей в парагвайской тюрьме.

Экс-звезда сборной Бразилии Роналдиньо отпраздновал свое 40-летие. Футболист встретил день рождения в СИЗО, куда попал из-за поддельных документов при пересечении границы с Парагваем.

Чтобы как-то позволить легенде отпраздновать круглую дату, на ужин ему подали барбекю.

Фото доступно в Твиттере:

Así festejó Ronaldinho su cumpleaños en la cárcel pic.twitter.com/qMgT7RJlMT — Diario Olé (desde ) (@DiarioOle) March 21, 2020

Ранее сообщалось, что на тюремном турнире Роналдиньо выиграл свинью. Вероятно, из нее ему и приготовили праздничный ужин.