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Футболист-счастливчик: кому "на руку" ситуация с COVID-19

Футболист-счастливчик: кому "на руку" ситуация с COVID-19
19:37 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Эксперт рассказал о тонкостях дисквалификации Артема Беседина в связи карантином.

Спортивный юрист Юрий Юрченко высказался о том, может ли коронавирус повлиять на сроки дисквалификации форварда "Динамо" Артема Беседина.

"Документы об антидопинговом законодательстве не предусматривают исключений относительно подсчета сроков дисквалификации в зависимости от обстоятельств непреодолимой силы, которые сейчас имеют место не только в Украине, но почти по всему миру. Поэтому эта ситуация Артему сыграет на пользу, как бы это не прозвучало.

Срок наказания накладывается на календарный период, а не на период соревнований, то есть остановка или перенос соревнований не останавливает течение срока отбывания дисквалификации.

COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов

В этот период простоя для трудовых отношений, что по сути является форс-мажором для организаторов соревнований, который не позволяет продолжать футбольные соревнования, есть основания полагать, что этот срок должен засчитываться ему в общий срок дисквалификации.

Контракт Беседина с клубом действует, он его выполняет. Он не разрывал контракт, не является игроком без клуба, не заявленным ни в одном турнире. Это отличается от дисквалификации в случае расторжения футболистом контракта без уважительных причин (незаконно), когда бан только начинает действовать с даты нового контракта, независимо от того, когда бы он не был заключен. Хоть через год-два или пять.

Артем находится на контракте в расположении своего клуба и национальной федерации, а они и так не играют – это дополнительные обстоятельства, которые на сроках дисквалификации Артема не должны отражаться. Он действительно имеет все шансы едва не весь срок отбыть за время карантинных ограничений, которые повлияли на весь мировой спорт".

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Как известно, Артем Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме. Примечательно, что из-за этого украинцу грозила дисквалификация до четырех лет, однако УЕФА отстранил 23-летнего нападающего лишь на один год.

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Футбол, Карантин, Новости футбола, Коронавирус, Артем Беседин, Covid-19.
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