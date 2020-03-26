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Игроки немецкого клуба отказались от зарплаты на время пандемии коронавируса

Игроки немецкого клуба отказались от зарплаты на время пандемии коронавируса
12:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:ФК Унион переживает чрезвычайно трудные времена.

Футболисты берлинского клуба "Унион" согласились отказаться от зарплаты, чтобы помочь клубу пережить трудные финансовые времена из-за приостановки сезона Бундеслиги на фоне распространения коронавируса в Германии.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Унион".

"Распространение коронавируса, меры по борьбе с ним, включая отсрочку футбольных соревнований Бундеслиги, создали чрезвычайную и сложную ситуацию для клуба. Персонал первой команды, а также сотрудники клуба и дочерние компании совместно решают эту проблему.

Отдел футбола первой команды согласился отказаться от своей зарплаты. Менеджеры и сотрудники клуба договорились о сокращении рабочего времени, что также приведет к сокращению заработной платы", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что игроки мюнхенского футбольного клуба "Бавария" согласились на 20% снизить себе зарплату из-за пандемии коронавируса. Этот шаг позволит клубу избежать сокращения других сотрудников клуба и снижения их зарплат.

В мире по состоянию на утро 26 марта количество подтвержденных случаев коронавируса Covid-19 составляет 472 076 тысяч, о чем свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джонса Гопкинса.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на вечер 25 марта подтверждено 145 случаев коронавируса, 5 человек умерли, один пациент выздоровел.

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Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, ФК Унион.
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