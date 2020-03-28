В Барселоне оценили потери от коронавируса

Новости спорта:Барселона оценивает возможные убытки в 140 миллионов евро.

В "Барселоне" ожидают, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, крайне отрицательно отразится на финансовом состоянии клуба, пишет El Pais.

По предварительным оценкам, "Барселона" потеряет не менее € 140 миллионов.

Проблемы "Барселоны" обусловлены также организационно-правовой структурой футбольного клуба.

Так, "Барселона", в отличие от английских или итальянских клубов, является некоммерческой организацией и не может, например, выпускать акции.

Как сообщалось ранее, Барселона готова расстаться с октетом игроков.