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Атлетико и Наполи готовят обмен форвардами

Атлетико и Наполи готовят обмен форвардами
18:35 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аркадиуш Милик все ближе к переходу в стан "матрасников".

Атлетико собирается предложить Диего Косту в обмен на Аркадиуша Милика, сообщает Mundo Deportivo.

Неаполитанцы готовы расстаться с поляком после того, как тот отказался продлевать соглашение, которое действительно до лета 2021 года.

Диего Коста в этом сезоне длительное время восстанавливался после травмы, успев сыграть 19 матчей, в которых забил два гола и сделал три ассиста. У Милика, в свою очередь, 12 голов в 22 поединках.

Андрей Шевченко находится в Лондоне

Отметим, что на польского нападающего также претендует Милан, который видит игрока заменой Ибрагимовичу.

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ФК Наполи, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Аркадиуш Милик.
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