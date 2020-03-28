Атлетико и Наполи готовят обмен форвардами

Атлетико собирается предложить Диего Косту в обмен на Аркадиуша Милика, сообщает Mundo Deportivo.
Неаполитанцы готовы расстаться с поляком после того, как тот отказался продлевать соглашение, которое действительно до лета 2021 года.
Диего Коста в этом сезоне длительное время восстанавливался после травмы, успев сыграть 19 матчей, в которых забил два гола и сделал три ассиста. У Милика, в свою очередь, 12 голов в 22 поединках.
Отметим, что на польского нападающего также претендует Милан, который видит игрока заменой Ибрагимовичу.