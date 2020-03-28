Луис Энрике рассказал, каково это тренировать Месси

Новости спорта:Бывший главный тренер каталонцев Луис Энрике вспомнил о времени в Барселоне и работе с Лионелем.

Экс-менеджер каталонской Барселоны, который ныне возглавляет сборную Испании, Луис Энрике рассказал, каким образом он тренировал главную звезду команды – Лионеля Месси.

"Как это - тренировать Месси? Я не мог ему рассказать, как необходимо обводить, отдавать пас, либо бить, ведь он художник.

В работе с Лео нужно было лишь дать инструкции касательно прессинга и позиции на поле — больше ему ничего не надо", - цитирует наставника Marca.

За три года в Барселоне Энрике выиграл дважды Ла Лигу, трижды Кубок Короля и один раз Лигу чемпионов. Кроме того, он завоевывал Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и Клубный чемпионат мира.