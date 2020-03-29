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Как карантин повлияет на прически футболистов

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Как карантин повлияет на прически футболистов
07:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бельгиец показал, какие прически будут у партнеров по команде.

Полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Витсель опубликовал в Instagram шуточный пост о влиянии карантина на людей, пошутив, что после того, как все закончится, у всех его одноклубников будет такая же прическа, как у него.

"Когда команда не может постричься в условиях изоляции", - написал Витсель.

Спустя несколько часов пресс-служба сборной Бельгии опубликовала аналогичную фотографию, но с футболистами национальной команды.

Напомним, Роналду встретил маму, которая вернулась после инсульта (Фото).

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Аксель Витсель, Сборная Бельгии, Новости спорта, Новости футбола.
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