Как карантин повлияет на прически футболистов

Новости спорта:Бельгиец показал, какие прически будут у партнеров по команде.

Полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Витсель опубликовал в Instagram шуточный пост о влиянии карантина на людей, пошутив, что после того, как все закончится, у всех его одноклубников будет такая же прическа, как у него.

"Когда команда не может постричься в условиях изоляции", - написал Витсель.

Спустя несколько часов пресс-служба сборной Бельгии опубликовала аналогичную фотографию, но с футболистами национальной команды.

Напомним, Роналду встретил маму, которая вернулась после инсульта (Фото).