Тренер Шахтера Каштру: Скучаю по футболу, моему топливу

Новости спорта:Луиш Каштру рассказал, что тяжело переносит время без работы с командой.

58-летний главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, как он проводит карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Сегодня, если бы мир не изменился, мы бы должны были быть вместе после очередной недели работы. Этого не произойдет, и меня переполняет грусть. Я скучаю по тренировкам, игре, тренерскому штабу, фанатам, администрации и моим игрокам. Скучаю по футболу, моему топливу — не могу жить без него. Скоро мы обязательно будем вместе. Передаю наилучшие пожелания Героям этого времени, всем профессионалам здравоохранения. Я мысленно с вами. Соблюдайте правила, берегите себя. Мы — "Шахтер"!", — написал Каштру.

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