Коутиньо близок к переходу в команду Моуринью

Новости спорта:Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо хочет вернуться в АПЛ.

Филиппе Коутиньо видит чемпионат Англии приоритетным вариантом продолжения карьеры и готов перейти в Тоттенхэм, сообщает Mundo Deportivo.

Примечательно, что бразилец мог оказаться в стане "шпор" уже прошлым летом, но трансфер сорвался из-за финансовых проблем.

"У Коутиньо нет никаких проблем с Леви. Сделка прошлым летом не состоялось по финансовым причинам", — сказал агент футболиста.

Источник также отмечает, что Тоттенхэм может использовать в сделке по Коутиньо Ндомбеле, которым интересуется Барселона.