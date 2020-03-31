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Месси стал барселонским Че Геварой

Месси стал барселонским Че Геварой
07:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Французское издание L’Equipe поместило Месси на обложку, сравнив его с Че Геварой.

Французское издание L’Equipe разместило на обложке следующего выпуска 32-летнего аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сравнив его с известным кубинским революционером Эрнесто Че Геварой.

Фото можно посмотреть в "твиттере" L'Equipe.

Это сравнение демонстрирует авторитет и силу Месси в принятии решений в раздевалке каталонского клуба, о чём и повествует подпись к обложке издания: "Лионель Месси. Барселонский Че".

Ранее нападающий "Барселоны" объявил, что футболисты первой команды откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время. Он и его одноклубники переведут деньги работникам "Барселоны", чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объёме.

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В марте чемпионат Испании, как и практически все другие европейские лиги, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что финансовые потери "Барселоны" могут составить € 100 млн.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Примера, Ернесто Че Гевара.
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