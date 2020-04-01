Футболисты Англии согласились на понижение зарплат

Новости спорта:Футболисты клубов АПЛ готовы пойти на понижение зарплаты.

Игроки ведущих футбольных клубов английской Премьер-лиги могут согласиться на понижение заработной платы в ситуации с пандемией коронавируса.

Вместе с тем, руководство клубов не спешит вводить временные ограничения на зарплату, опасаясь судебных исков, сообщает Daily Mail.

Решение на этот счет будет принято коллегиально после общей встречи АПЛ с клубами, а также с Ассоциацией профессиональных игроков и тренеров (PFA) и Английской футбольной лигой. Встреча должня состояться 1 апреля.

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