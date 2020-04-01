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Среда, 01.04.2020
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Холанд все еще интересует Манчестер Юнайтед

Холанд все еще интересует Манчестер Юнайтед
17:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:"Красные дьяволы" все еще заинтересованы в норвежском форварде.

Интерес Манчестер Юнайтед к нападающему дортмундской Боруссии Эрлингу Холанду не угас. "Красные дьяволы" пытались подписать норвежца прошлой зимой, однако футболист решил отправиться в немецкую Бундеслигу.

Как сообщает ESPN, МЮ планирует вернуться к варианту с трансфером Холандом в летнее межсезонье, составив таким образом конкуренцию мадридскому Реалу, который является фаворитом в гонке за 19-летним форвардом.

Стоит отметить, что к норвежскому нападающему также проявляются интерес многие европейские клубы, включая Тоттенхэм и Ювентус.

Ранее сообщалось, что крайний полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может покинуть немецкую Бундеслигу.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Эрлинг Холанд.
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