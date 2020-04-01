Холанд все еще интересует Манчестер Юнайтед

Новости спорта:"Красные дьяволы" все еще заинтересованы в норвежском форварде.

Интерес Манчестер Юнайтед к нападающему дортмундской Боруссии Эрлингу Холанду не угас. "Красные дьяволы" пытались подписать норвежца прошлой зимой, однако футболист решил отправиться в немецкую Бундеслигу.

Как сообщает ESPN, МЮ планирует вернуться к варианту с трансфером Холандом в летнее межсезонье, составив таким образом конкуренцию мадридскому Реалу, который является фаворитом в гонке за 19-летним форвардом.

Стоит отметить, что к норвежскому нападающему также проявляются интерес многие европейские клубы, включая Тоттенхэм и Ювентус.

Ранее сообщалось, что крайний полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может покинуть немецкую Бундеслигу.