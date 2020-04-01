Что обсуждалось на видеоконференции УЕФА 1 апреля

УЕФА, руководящий орган Европы по футболу, провел видеоконференцию с представителями всех 55 национальных ассоциаций. На ней обсуждалась информация о текущей ситуации с пандемией коронавируса. На встрече рассматривалось несколько вариантов, при которых может быть доигран футбольный сезон 2019/20.
В УЕФА пока еще нет четкого представления о том, когда футбольный сезон может возобновиться. Профессиональный футбол в Европе в настоящее время приостановлен, по крайней мере, до конца апреля. Число подтвержденных случаев COVID-19 продолжает ежедневно расти. Контракты игроков, летнее трансферное окно и будущее европейских соревнований также были в повестке дня встречи.
На видеоконференции УЕФА были согласованы следующие решения:
Эти решения увеличивают неразбериху в европейском календаре, поскольку старт нового футбольного сезона придется сдвинуть. Однако, похоже, что все участники конференции намерены возобновить и завершить текущий сезон.