Что обсуждалось на видеоконференции УЕФА 1 апреля

Новости спорта:Все поединки сборных в июне будут отменены из-за пандемии коронавируса/

УЕФА, руководящий орган Европы по футболу, провел видеоконференцию с представителями всех 55 национальных ассоциаций. На ней обсуждалась информация о текущей ситуации с пандемией коронавируса. На встрече рассматривалось несколько вариантов, при которых может быть доигран футбольный сезон 2019/20.

В УЕФА пока еще нет четкого представления о том, когда футбольный сезон может возобновиться. Профессиональный футбол в Европе в настоящее время приостановлен, по крайней мере, до конца апреля. Число подтвержденных случаев COVID-19 продолжает ежедневно расти. Контракты игроков, летнее трансферное окно и будущее европейских соревнований также были в повестке дня встречи.

На видеоконференции УЕФА были согласованы следующие решения:

Доигрывание национальных чемпионатов является главным приоритетом.

Все матчи под эгидой организации переносятся на неопределенный срок.

Доигрывание Лиги чемпионов и Лиги Европы планируется на июль и август.

Все товарищеские матчи национальных сборных в июне будут отменены.

Матчи плей-офф квалификации чемпионата Европы переносятся на сентябрь.

Все юношеские чемпионаты Европы, запланированные на лето, отменяются.

Финал четырех Лиги чемпионов УЕФА по футзалу (конец апреля) переносится.

Следующий футбольный сезон в Европе может начаться в сентябре или октябре.

Эти решения увеличивают неразбериху в европейском календаре, поскольку старт нового футбольного сезона придется сдвинуть. Однако, похоже, что все участники конференции намерены возобновить и завершить текущий сезон.