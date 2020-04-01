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Что обсуждалось на видеоконференции УЕФА 1 апреля

Что обсуждалось на видеоконференции УЕФА 1 апреля
21:42 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Все поединки сборных в июне будут отменены из-за пандемии коронавируса/

УЕФА, руководящий орган Европы по футболу, провел видеоконференцию с представителями всех 55 национальных ассоциаций. На ней обсуждалась информация о текущей ситуации с пандемией коронавируса. На встрече рассматривалось несколько вариантов, при которых может быть доигран футбольный сезон 2019/20.

В УЕФА пока еще нет четкого представления о том, когда футбольный сезон может возобновиться. Профессиональный футбол в Европе в настоящее время приостановлен, по крайней мере, до конца апреля. Число подтвержденных случаев COVID-19 продолжает ежедневно расти. Контракты игроков, летнее трансферное окно и будущее европейских соревнований также были в повестке дня встречи.

На видеоконференции УЕФА были согласованы следующие решения:

  • Доигрывание национальных чемпионатов является главным приоритетом.
  • Все матчи под эгидой организации переносятся на неопределенный срок.
  • Доигрывание Лиги чемпионов и Лиги Европы планируется на июль и август.
  • Все товарищеские матчи национальных сборных в июне будут отменены.
  • Матчи плей-офф квалификации чемпионата Европы переносятся на сентябрь.
  • Все юношеские чемпионаты Европы, запланированные на лето, отменяются.
  • Финал четырех Лиги чемпионов УЕФА по футзалу (конец апреля) переносится.
  • Следующий футбольный сезон в Европе может начаться в сентябре или октябре.

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Эти решения увеличивают неразбериху в европейском календаре, поскольку старт нового футбольного сезона придется сдвинуть. Однако, похоже, что все участники конференции намерены возобновить и завершить текущий сезон.

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