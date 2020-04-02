Фонсека дал добро на переход бразильца Шахтера

Новости спорта:Контракт атакующего хавбека с донецким клубом действует до декабря 2023 года.

Руководство "Ромы" планирует приобрести у Шахтера бразильца Тете, игрока сборной Бразилии U-20.

Главный тренер римского клуба Паулу Фонсека, экс-наставник донецкого "Шахтера", хорошо знает возможности атакующего полузащитника. По информации итальянской прессы, португальский специалист уже дал добро на этот трансфер.

Тете родился в 2000 году, его контракт с грандом украинского футбола действует до декабря 2023 года. Хавбек сыграл за "горняков" в УПЛ 27 матчей и забил 6 голов.

Напомним, ранее появилась информация об интересе к Тете со стороны "Ромы".