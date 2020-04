Частный самолет Месси совершил экстренную посадку

Самолет форварда каталонской "Барселоны" и национальной сборной Аргентины Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе.

Авиалайнер направлялся на Тенерифе, однако в 9:00 по местному времени приземлился в вв из-за проблем с шасси.

Пока неизвестно, находился ли на борту сам Месси, который приобрел самолет в 2018 году за 11 миллионов фунтов.

A private plane for Leo Messi that he bought two years ago was forced to make an emergency landing at Brussels Airport.

Plane was supposed to fly to Tenerife and had issues with the landing gear. It landed successfully and there is no information if Messi is inside it or not. pic.twitter.com/0uIjRyzrpP

— Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) April 3, 2020