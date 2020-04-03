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Бразильский клуб не хочет платить Динамо за Че Че

Бразильский клуб не хочет платить Динамо за Че Че
17:34 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Бразильский клуб не хочет выкупать футболиста у киевского Динамо.

Динамо выиграло дело у Сан-Паулу касательно последнего платежа по трансферу Че Че, сообщает Lance.

Тем не менее, бразильский клуб не хочет выполнять обязательство и подаст апелляцию в CAS.

Если апелляция Сан-Паулу будет отклонена, то клуб заплатит еще больше, учитывая проценты и штраф. Lance информирует, что "трехцветные" должны киевлянам порядка 500 тысяч евро.

Отметим, что Че Че забил один гол в 46 матчах за бразильский клуб.

УЕФА допустит в еврокубки клубы из не завершенных чемпионатов

Ранее сообщалось, что Динамо намерено обратиться в ФИФА по вопросу аренды Сидклея.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Че Че.
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