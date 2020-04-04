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ФИФА рекомендует перенести все июньские матчи национальных команд

ФИФА рекомендует перенести все июньские матчи национальных команд
17:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Коронавирус продолжает "отменять" футбольные матчи.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) рекомендует перенести все международные матчи национальных сборных, которые были запланированы на июнь, из-за пандемии коронавируса.

Федерация также намерена допустить футболистов, родившихся в 1997 году и ранее, на Олимпийские игры, которые были перенесены из-за пандемии на следующий год, сообщает официальный сайт ФИФА.

Ранее на 2021 год также были перенесены футбольный чемпионат Европы и Копа Америка, которые должны были состояться летом нынешнего года.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино высказался касательно пандемии коронавируса в мире.

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ФИФА, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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