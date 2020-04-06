Одноклубник Ярмоленко жестко "подкатился" под жену, отобрав мяч (Видео)

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12:23 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Джек Уилшер сыграл в футбол с женой Андриани.

Полузащитник английского Вест Хэма Джек Уилшер сыграл в футбол с женой Андриани, чтобы поддержать форму во время карантина.

Хавбек опубликовал видео, показав, как финтами несколько раз обыграл девушку, а в конце, отдав мяч Андриани, Уилшер провел жесткий подкат, сбив супругу с ног.

"Выпускаем наружу разочарование от изоляции. Этот мяч нужно было выиграть. Андриани, люблю тебя сильно", - подписал видео Уилшер.

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The frustration of isolation coming out, but to be fair the ball was there to be won @andriani_wilshere love you really

Публикация от Jack Wilshere (@jackwilshere)

Ранее Сульшер высказал надежду, что жены и подруги футболистов МЮ помогут им тренироваться.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Новости футбол, Джек Уилшер.
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