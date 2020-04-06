Одноклубник Ярмоленко жестко "подкатился" под жену, отобрав мяч (Видео)

Новости спорта:Джек Уилшер сыграл в футбол с женой Андриани.

Полузащитник английского Вест Хэма Джек Уилшер сыграл в футбол с женой Андриани, чтобы поддержать форму во время карантина.

Хавбек опубликовал видео, показав, как финтами несколько раз обыграл девушку, а в конце, отдав мяч Андриани, Уилшер провел жесткий подкат, сбив супругу с ног.

"Выпускаем наружу разочарование от изоляции. Этот мяч нужно было выиграть. Андриани, люблю тебя сильно", - подписал видео Уилшер.

Ранее Сульшер высказал надежду, что жены и подруги футболистов МЮ помогут им тренироваться.