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Пандемия коронавируса: сколько денег потеряет Реал

Пандемия коронавируса: сколько денег потеряет Реал
11:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Мадридский Реал потеряет 70 миллионов евро, если сезон в Примере не возобновят.

Мадридский Реал потеряет 70 миллионов евро, если сезон в Примере не возобновят. Здесь учитываются телевизионные права на матчи, а также доходы от домашних игр команды.

Даже проводя оставшиеся матчи на Сантьяго Бернабеу без зрителей, Реал потеряет около 35 миллионов евро. Также мадридцы недосчитываются примерно 100 тысяч евро выручки в день от посещения музея стадиона, который закрыт из-за пандемии коронавируса. Музей Сантьяго Бернабеу — третье по посещаемости туристическое место в Мадриде.

Ранее Реал приступил к обсуждению возможного урезания зарплат футболистов клуба. Руководство бланкос уже провело беседы с капитанами. Ожидается, что на этой неделе мадридцы объявят о снижении зарплат.

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Чемпионат Испании был бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Изначально сообщалось, что УЕФА дал национальным ассоциациям время до 3 августа для завершения чемпионатов, но вскоре в организации подчеркнули, что точных временных рамок еще нет.

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ФК Реал, Футбол, Примера, Новости футбола.
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