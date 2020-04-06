Колос отправится на карантин после Пасхи

Новости спорта:Обязательное условие - все члены команды сдадут тест на коронавирус.

Колос планирует отправиться на коллективный карантин после Пасхи, сообщает журналист Игорь Бурбас. В Коваливке игроки проведут двухнедельный сбор на своей базе.

Обязательное условие — все члены команды обязаны пройти тест на коронавирус. Руководство клуба хочет обезопасить село от распространения вируса.

Ранее Колос закупил для районных больниц 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. В клубе приостановили тренировки и отправили игроков на карантин.

Колос занимает 6-е место в УПЛ, набрав 26 очков после 23 туров. Спортивные соревнования в Украине приостановлены из-за пандемии коронавируса.