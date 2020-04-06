Президент УЕФА: Серия А будет завершена

Новости спорта:Хотелось бы, чтобы побыстрее возобновился турнир.

Президент УЕФА Александер Чеферин дал оптимистичный прогноз, который касается возобновления чемпионата Италии.

"Серия А будет завершена. Я настроен оптимистично и уверен в себе, даже если не могу чего-то точно пообещать. Все будет зависеть от ситуации в стране.

Серия А не входит в сферу полномочий УЕФА, но я могу пообещать, что мы не будем подвергать опасности жизни людей. Постараемся найти оптимальное решение, которое подошло бы каждой лиге", - приводит слова Чеферина Ekipa.

Ранее сообщалось, что завершение сезона в Серии А может пройти в середине осени.