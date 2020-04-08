Победитель и призеры Серии А названы не будут

Новости спорта:Скорее всего, победитель и призеры сезона названы не будут.

Президент Lega Basket Serie A (LBA) Умберто Гандини сообщил решение федерации о досрочном завершении чемпионата Италии по баскетболу сезона 2019/20.

7 апреля прошла встреча клубов, чтобы обсудить реальные перспективы возобновления турнира в связи с пандемией коронавируса.

После принятого решения Лига теперь сосредоточит все свои усилия на проведении сезона 2020/21. Руководители надеются иметь возможность возобновить игру в полной безопасности и планируют создать нормативно-правовую базу для всех участвующих сторон.

В заявлении ничего не сказано об итогах сезона 2019/20. Скорее всего, победитель и призеры названы не будут.