Касильяс: Я вернусь в Реал

Новости спорта:Касильяс признался, что хочет вернуться в Реал.

Бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс признался, что хотел бы вернуться в "Королевский клуб", пишет Mundo Deportivo.

"Я бы хотел однажды вернуться в "Реал". Я считаю его своим домом, хотя отсутствовал там пять лет. Я провёл в клубе 25 лет. Конечно, убеждён, что когда-нибудь вернусь", — цитирует издание слова Касильяса.

Как сообщалось ранее, испанский вратарь Икер Касильяс окончательно заканчивает свою активную игровую карьеру. В феврале он объявил, что будет баллотироваться на пост президента испанской футбольной федерации.