Жозе Моуринью обошел карантин и провел тренировку

Главного тренера лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью заметили в парке, где он проводил тренировку с несколькими футболистами, пишет Sky Sports.

Известно, что одним из них является полузащитник Тангай Н’Домбеле, отмечает издание.

В этом же парке были замечены ещё два игрока "шпор" — хавбек Райан Сесеньон и защитник Давинсон Санчес. Они занимались отдельно от группы Моуринью.

Tottenham’s Davinson Sanchez and Ryan Sessegnon were spotted on a run in Hadley Wood this morning as the Spurs players continue to independently train.#THFC #COYSpic.twitter.com/bvtoo1lbD4

— TranSPURS (@TranSPURS) April 7, 2020