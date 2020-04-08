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Среда, 08.04.2020
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Севилья сокращает зарплату на 70%

Севилья сокращает зарплату на 70%
13:10 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Вынужденный шаг от боссов "нервионцев".

"Севилья" снизит зарплату футболистам и сотрудникам клуба в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции. Данные меры будут приняты в отношении 254 работников спортивного отдела и 106 человек, которые трудятся в околофутбольной сфере.

Те сотрудники, которые смогут полноценно работать удаленно, продолжат получать заработную плату в полном размере. Зарплаты игроков, тренеров и персонала мужской, женской и молодежной команд будут снижены на 70%.

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Члены совета директоров "Севильи" также пошли на добровольное понижение зарплаты. Пресс-служба испанского клуба выражает соболезнования родственникам погибших.

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Ла Лига, Чемпионат Испании, ФК Севилья, Примера.
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