Севилья сокращает зарплату на 70%

Новости спорта:Вынужденный шаг от боссов "нервионцев".

"Севилья" снизит зарплату футболистам и сотрудникам клуба в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции. Данные меры будут приняты в отношении 254 работников спортивного отдела и 106 человек, которые трудятся в околофутбольной сфере.

Те сотрудники, которые смогут полноценно работать удаленно, продолжат получать заработную плату в полном размере. Зарплаты игроков, тренеров и персонала мужской, женской и молодежной команд будут снижены на 70%.

Члены совета директоров "Севильи" также пошли на добровольное понижение зарплаты. Пресс-служба испанского клуба выражает соболезнования родственникам погибших.