Манчестер Юнайтед начал переговоры по лидеру Лацио

Новости спорта:Манкунианцы собираются подписать серба Сергея Милинковича-Савича в ближайшее трансферное окно.

Манчестер Юнайтед вступил в переговоры с Лацио по трансферу Сергея Милинковича-Савича, сообщает Sky Sports со ссылкой на Foot Mercato.

Ожидается, что потенциальному покупателю сербского полузащитника придется заплатить 120 миллионов евро, так как Лацио не собирается снижать цену.

В этом сезоне Милинкович-Савич провел 31 поединок, в котором забил пять голов и сделал семь результативных передач.

Напомним, что Манчестер Юнайтед придется выдержать конкуренцию со стороны ПСЖ, который готов заплатить за серба 100 миллионов евро.