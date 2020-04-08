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Манчестер Юнайтед начал переговоры по лидеру Лацио

Манчестер Юнайтед начал переговоры по лидеру Лацио
15:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Манкунианцы собираются подписать серба Сергея Милинковича-Савича в ближайшее трансферное окно.

Манчестер Юнайтед вступил в переговоры с Лацио по трансферу Сергея Милинковича-Савича, сообщает Sky Sports со ссылкой на Foot Mercato.

Ожидается, что потенциальному покупателю сербского полузащитника придется заплатить 120 миллионов евро, так как Лацио не собирается снижать цену.

В этом сезоне Милинкович-Савич провел 31 поединок, в котором забил пять голов и сделал семь результативных передач.

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Напомним, что Манчестер Юнайтед придется выдержать конкуренцию со стороны ПСЖ, который готов заплатить за серба 100 миллионов евро.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Лацио, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Сергей Милинкович-Савич.
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