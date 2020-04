Как играть рукой, офсайд и VAR: поправки к правилам футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес некоторые изменения в трактовку правил игры рукой и правил определения "вне игры", опубликовав у себя на сайте соответствующий документ.

Теперь определение игры рукой проходит по линии подмышки, а случайное попадание снаряда в руку атакующего игрока считается нарушением лишь в том случае, если оно происходит непосредственно перед голом или голевым моментом. В пункте о VAR отмечено, что видеоассистенты арбитра могут давать главному судье лишь советы о том или ином решении, но окончательный вердикт всегда остается за рефери в поле.

Complete list plus explanations of all changes to the Laws of the Game 2020/21 is now available for download in English, French, German, and Spanish:



