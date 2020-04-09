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Детский фонд УЕФА поддержит фонд Common Goal по реагированию на коронавирус

Детский фонд УЕФА поддержит фонд Common Goal по реагированию на коронавирус
17:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Эта свежая инициатива Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направлена на оказание благотворительной помощи детям из наиболее пострадавших от пандемии регионов, включая зоны вооруженных действий.

Объявив о планах поддержать фонд Common Goal по реагированию на COVID-19, Детский фонд УЕФА подчеркнул солидарность европейского футбола в деле помощи областям, наиболее нуждающимся в поддержке на фоне разрушительного влияния пандемии, сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

"В эти сложные времена, затрагивающие самые уязвимые слои населения во множестве стран, очень важно должным образом скоординировать и организовать ответные действия для каждой конкретной ситуации", - подчеркнул президент УЕФА и председатель Детского фонда УЕФА Александер Чеферин.

Он поддерживает программу Common Goal с ноября 2017 года. Члены данной инициативы жертвуют 1% своей годовой зарплаты на глобальные проекты, которые стремятся к позитивным переменам в обществе.

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Отмечается также, что вклад Детского фонда УЕФА в деятельность фонда Common Goal по реагированию на COVID-19 поможет поддержать молодежь в регионах, охваченных пандемией. Что касается долгосрочной перспективы, фонд намерен и в дальнейшем помогать детям в зонах вооруженных конфликтов.

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УЕФА, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Александер Чеферин, Covid-2019, Детский фонд УЕФА, Common Goal.
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