Детский фонд УЕФА поддержит фонд Common Goal по реагированию на коронавирус

Объявив о планах поддержать фонд Common Goal по реагированию на COVID-19, Детский фонд УЕФА подчеркнул солидарность европейского футбола в деле помощи областям, наиболее нуждающимся в поддержке на фоне разрушительного влияния пандемии, сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

"В эти сложные времена, затрагивающие самые уязвимые слои населения во множестве стран, очень важно должным образом скоординировать и организовать ответные действия для каждой конкретной ситуации", - подчеркнул президент УЕФА и председатель Детского фонда УЕФА Александер Чеферин.

Он поддерживает программу Common Goal с ноября 2017 года. Члены данной инициативы жертвуют 1% своей годовой зарплаты на глобальные проекты, которые стремятся к позитивным переменам в обществе.

The @UEFA_Foundation has announced plans to contribute to the @CommonGoalOrg COVID-19 Response Fund.

The initiative will help the world’s poorest communities cope with the coronavirus pandemic’s devastating impact.

More information:

— UEFA (@UEFA) April 9, 2020