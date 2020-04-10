Звезда Динамо устроил романтический завтрак на крыше (Фото)

Новости спорта:Фран Соль даже в условиях карантина решил сделать жене приятный подарок.

Испанский нападающий киевского Динамо Фран Соль – один из тех, кто добросовестно соблюдает карантин и не выходит из дома из-за пандемии коронавируса.

Но это не мешает игроку дарить приятные моменты своей жене на время карантина.

Форварду Динамо удалось организовать романтический завтрак на крыше своего дома.

"Завтрак на солнце, святой четверг, +17", - подписал фото Соль.

Напомним, Динамо продлило карантин в связи с пандемией до 23 апреля, все игроки должны оставаться дома и заниматься индивидуально.