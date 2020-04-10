Месси прокомментировал переход в Интер

Новости спорта:Месси заявил, что переход в Интер - это фейк.

Лидер "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал информацию о своем возможном переходе в итальянский "Интер". "Это фейк. Так же, как и информация о "Ньюэллсе". Слава Богу, что им никто не верит", - заявил аргентинец.

Ранее бывший президент итальянского "Интера" Массимо Моратти заявил, что переход в миланский клуб Лионеля Месси - не такая уж несбыточная мечта.

Напомним, известный аналитический портал Transfermarkt в связи с пандемией коронавируса, повлекшей за собой кризис, пошел на беспрецедентный шаг – массово снизил цены на футболистов.

Капитан Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси также не избежал даунгрейда. Раньше форвард оценивался в 140 миллионов евро, теперь же – в 112.