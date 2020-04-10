Реал определился с приоритетной трансферной целью

Новости спорта:Француз Дайо Упамекано возглавляет список интересов главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана.

Центрбек немецкого РБ Лейпцига Дайо Упамекано может перебраться в мадридский Реал, утверждает AS.

Французский защитник является приоритетной целью главного тренера "Королевского клуба" Зинедина Зидана на свою позицию.

Наставник не удовлетворен игрой текущих футболистов, которые призваны подменять Рафаэля Варана и Серхио Рамоса - Начо Фернандеса и Эдера Милитао. Именно поэтому специалист желает заполучить 21-летнего футболиста.

Кроме того, Дайо может оказаться также в Барселоне, Ливерпуле или Манчестер Сити. Его контракт истекает в летом 2021 года.