Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Легенда Ливерпуля заразился коронавирусом
Легенда Ливерпуля заразился коронавирусом
В НХЛ настроены во что бы то ни стало завершить сезон
В НХЛ настроены во что бы то ни стало завершить сезон
Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком
Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком
Rogers Cup в Монреале отменен из-за коронавируса
Rogers Cup в Монреале отменен из-за коронавируса

Гаттузо отказался от зарплаты ради персонала Наполи

Гаттузо отказался от зарплаты ради персонала Наполи
16:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо совершил достойный поступок.

Главный тренер итальянского Наполи Дженнаро Гаттузо и спортивный директор Кристиано Джинтоли приняли решение отказаться от месячной зарплаты.

По информации Football Italia, специалисты предоставят работникам клуба оплачиваемый отпуск, в ущерб себе.

Стоит отметить, что 30 сотрудников клуба были отправлены в отпуск в связи с пандемией коронавируса. Футболисты Наполи еще пор ведут переговоры об урезании зарплаты на время пандемии.

Юный талант Шахтера удивил волшебной техникой приема мяча (Видео)

Напомним, в январе появилась информация о том, что президент Наполи намерен уволить Гаттузо и вернуть в клуб Анчелотти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон назвал величайшего боксера в истории
02 Мудрик продемонстрировал свою невероятную технику (Видео)
03 Юный талант Шахтер удивил волшебной техникой приема мяча (Видео)
04 Легендарный Гуллит назвал лучшего форварда всех времен
05 Глава WBC дал ценный совет Владимиру Кличко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь