Гаттузо отказался от зарплаты ради персонала Наполи

Новости спорта:Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо совершил достойный поступок.

Главный тренер итальянского Наполи Дженнаро Гаттузо и спортивный директор Кристиано Джинтоли приняли решение отказаться от месячной зарплаты.

По информации Football Italia, специалисты предоставят работникам клуба оплачиваемый отпуск, в ущерб себе.

Стоит отметить, что 30 сотрудников клуба были отправлены в отпуск в связи с пандемией коронавируса. Футболисты Наполи еще пор ведут переговоры об урезании зарплаты на время пандемии.

Напомним, в январе появилась информация о том, что президент Наполи намерен уволить Гаттузо и вернуть в клуб Анчелотти.