Гаттузо отказался от зарплаты ради персонала Наполи

Главный тренер итальянского Наполи Дженнаро Гаттузо и спортивный директор Кристиано Джинтоли приняли решение отказаться от месячной зарплаты.
По информации Football Italia, специалисты предоставят работникам клуба оплачиваемый отпуск, в ущерб себе.
Стоит отметить, что 30 сотрудников клуба были отправлены в отпуск в связи с пандемией коронавируса. Футболисты Наполи еще пор ведут переговоры об урезании зарплаты на время пандемии.
Напомним, в январе появилась информация о том, что президент Наполи намерен уволить Гаттузо и вернуть в клуб Анчелотти.