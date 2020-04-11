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Вирусолог: УЕФА начинает понимать, что футбол больше не возможен в этом сезоне

Вирусолог: УЕФА начинает понимать, что футбол больше не возможен в этом сезоне
17:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бельгийский вирусолог Марко Ван Ранст считает, что нынешний футбольный сезон нереально закончить.

Бельгийский вирусолог Марко Ван Ранст сообщил, что УЕФА с ним связался, желая получить экспертное мнение, насколько правильным было решение бельгийской лиги рекомендовать завершить футбольный сезон.

После разговора с представителями УЕФА, Ван Ранст заявил, что там близки к пониманию, что играть в футбол в ближайшие месяцы нельзя, сообщает Het Nieuwsblad.

"У меня сложилось впечатление, что УЕФА начинает понимать, что футбол больше не возможен в этом сезоне. Никто не может обвинить бельгийские клубы в том, что они приняли решение отказаться от продолжения чемпионата. Я понимаю, что требуется минимум три-четыре недели тренировок, прежде чем снова возможны матчи. Поэтому нынешний сезон нереально закончить", - говорит Ван Ранст.

Руководство бельгийской лиги рекомендовало досрочно завершить сезон и признать чемпионом Брюгге из-за пандемии коронавируса в стране. Это решение должны были утвердить генеральной ассамблее 15 апреля, но ее перенесли на 24 апреля.

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УЕФА, Бельгия, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Марко Ван Ранст.
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