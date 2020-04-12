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Реал стал на шаг ближе к подписанию защитника Лейпцига

Реал стал на шаг ближе к подписанию защитника Лейпцига
12:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:

Главный тренер Реапа Зинедин Зидан все еще заинтересован в приобретении центрального защитника РБ Лейпциг Дайо Упамекано.

По информации AS, 21-летний футболист не намерен продлевать соглашение с "быками", которое истекает летом 2021 года, и намерен покинуть немецкий клуб по окончании сезона.

Наибольшие шансы на подписание игрока у мадридского Реала. Все дело в том, что интересы француза представляет агент, который работает с полузащитником "сливочных" Тони Кроосом.

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Интерес к Упамекано проявляют также Манчестер Сити, Ливерпуль, Барселона и Милан.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Дайо Упамекано, РБ Лейциг.
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