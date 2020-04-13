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Реал может подписать лучшего бомбардира АПЛ

Реал может подписать лучшего бомбардира АПЛ
20:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Обамеянг покинет Арсенал, если команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Реал Мадрид связался с боссами Арсенала касательно перехода форварда габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, пишет France Football.

Нападающий перейдет в ближайшее трансферное окно, если "канониры" не смогут пробиться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона АПЛ.

Если лондонцы квалифицируются, то Обамяенг проведет переговоры касательно нового контракта или уйдет летом 2021 года бесплатно.

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В текущем сезоне на счету Обамеянга 32 матча за Арсенал, в которых он забил 20 голов. В прошлом сезоне игрок стал лучшим бомбардиром АПЛ.

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Все по теме:

УЕФА, ФК Арсенал (Лондон), Пьер-Эмерик Обамеянг, ФК Реал Мадрид.
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