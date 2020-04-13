Реал может подписать лучшего бомбардира АПЛ

Новости спорта:Обамеянг покинет Арсенал, если команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Реал Мадрид связался с боссами Арсенала касательно перехода форварда габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, пишет France Football.

Нападающий перейдет в ближайшее трансферное окно, если "канониры" не смогут пробиться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона АПЛ.

Если лондонцы квалифицируются, то Обамяенг проведет переговоры касательно нового контракта или уйдет летом 2021 года бесплатно.

В текущем сезоне на счету Обамеянга 32 матча за Арсенал, в которых он забил 20 голов. В прошлом сезоне игрок стал лучшим бомбардиром АПЛ.