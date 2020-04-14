Коваленко может продолжить карьеру в Турции

Новости спорта:Футбольный полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко заинтересовал турецкий "Бешикташ".

Футбольный гранд из Стамбула планирует сократить средний возраст команды, и мастеровитый 24-летний украинец подходит тренерскому штабу "Бешикташа", сообщает издание Milliyet.

"Коваленко вырос в структуре "Шахтера". За шесть сезонов он провел в первой команде клуба 183 матчи и забил 28 мячей. Он регулярно носит футболку сборной Украины", - отмечает издание.

Дополнительным стимулом подписать Коваленко является то, что у хавбека в июне нынешнего года завершается контракт с "Шахтером". Турецкий клуб надеется заполучить игрока бесплатно.