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Коваленко может продолжить карьеру в Турции

Коваленко может продолжить карьеру в Турции
16:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтар

Новости спорта:Футбольный полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко заинтересовал турецкий "Бешикташ".

Футбольный гранд из Стамбула планирует сократить средний возраст команды, и мастеровитый 24-летний украинец подходит тренерскому штабу "Бешикташа", сообщает издание Milliyet.

"Коваленко вырос в структуре "Шахтера". За шесть сезонов он провел в первой команде клуба 183 матчи и забил 28 мячей. Он регулярно носит футболку сборной Украины", - отмечает издание.

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Дополнительным стимулом подписать Коваленко является то, что у хавбека в июне нынешнего года завершается контракт с "Шахтером". Турецкий клуб надеется заполучить игрока бесплатно.

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ФК Шахтер, Новости спорта, Виктор Коваленко, Новости футбола.
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