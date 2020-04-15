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Лидер Десны готов спеть песню новичка сборной Украины

Лидер Десны готов спеть песню новичка сборной Украины
10:20 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник Десны признался, что ждет вызова в сборную Украины.

Лидер черниговской "Десны" Денис Фаворов рассказал о прорыве его команды в чемпионате, а также откровенно признался, что с нетерпением ждет вызова в национальную сборную.

"Это лучший наш сезон. Я не скажу, что это сенсация, ведь мы долго к этому шли. Осталось еще девять матчей - очень важный отрезок. Посмотрим: сенсация или нет. Мы можем кому угодно навязать борьбу.

Сборная Украины? У нас много достойных ребят, на любой позиции есть достойные кандидаты. Что касается меня, то, признаться, хотелось бы, не стану кривить душой.

Спеть песню на посвящении в сборной? Легко! С этим у меня проблем нет. С футболом - может быть, с песнями - нет", - сказал Денис Фаворов.

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Ранее сообщалось, что "Десна" лидирует в УПЛ по очень интересному показателю.

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Все по теме:

Сборная Украины, УПЛ, ФК Десна, Денис Фаворов.
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