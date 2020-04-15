Тренер Барселоны: У меня нет времени проигрывать

Новости спорта:Кике Сетьен рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен заявил, что хотел бы, чтобы "сине-гранатовые" одержали победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. После победы Сетьен в шутку отметил, что пошел бы показывать кубок коровам на пастбище.

"Я говорю игрокам, что спешу. У меня нет времени проигрывать, поэтому я хочу выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Победить в двух турнирах было бы замечательно. Конечно, я мечтаю гулять на своем пастбище среди коров с кубком Лиги чемпионов и показывать его им", - цитирует Сетьена AS.

Ранее сообщалось, что Барселона определилась с судьбой Сетьена.

Напомним, что из-за коронавируса Ла Лига приостановила матчи. На момент остановки Барселона лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего соперника на 2 очка.