Бразилец Шахтер назвал клубы своей мечты

Новости спорта:Выбирать между англичанами будет особенно сложно.

Бразильский вингер "Шахтера" Тете рассказал, в каком клубе он хотел бы поиграть в будущем.

"Среди клубов моей мечты в Европе значатся три – "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Это великие клубы с фантастическими тренерами и невероятным количеством трофеев.

Как игрок я мечтаю выигрывать важные титулы, а потому было бы невероятно поиграть за эти клубы.

Я знаю, что "Юнайтед" и "Ливерпуль" являются непримиримыми соперниками, но если наступит время выбирать между ними, то нужно будет все тщательно обдумать", - цитирует Тете Goal.