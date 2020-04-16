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Футбольный сезон в США возобновят не раньше лета

Футбольный сезон в США возобновят не раньше лета
10:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:До вынужденной паузы команды сыграли два тура.

Розыгрыш чемпионата МЛС планируют возобновить не ранее 8 июня из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Комиссар лиги Дон Гарбер сообщил, что изучаются и обсуждаются варианты с различными форматами чемпионата, а также с нейтральными локациями для проведения матчей. Большинство матчей первенства состоится при пустых трибунах.

В новом сезоне команды успели сыграть два тура. Максимальные шесть очков набрали Атланта, Спортинг Канзас-Сити, Миннесота и Колорадо Рэпидз.

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Вместе с чемпионатом МЛС были приостановлены и соревнования в других крупнейших лигах США. В Европе на вынужденную паузу ушли все чемпионаты, за исключением белорусского.

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США, МЛС, Карантин, Коронавирус.
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