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Обамеянг сообщил руководству Арсенала о желании уйти

Обамеянг сообщил руководству Арсенала о желании уйти
17:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг намерен нынешним летом сменить клуб.

Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к руководству Арсенала с требованием выставить его на трансфер — сообщает Express.

Контракт габонского форварда с "канонирами" рассчитан до июня 2021 года, но Обамеянг, несмотря на желание тренера Микеля Артеты удержать его, еще год в Арсенале проводить не намерен.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуются Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Реал, но сам Пьер-Эмерик хочет в Барселону.

Ранее Арсенал выступил с официальным заявлением касательно ситуации с пандемией коронавируса.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг.
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