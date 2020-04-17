Футболисты Арсенала согласились на снижения зарплат

Руководство лондонского Арсенала очень близко к соглашению с игроками, согласно которому зарплата футболистов в течение года снизится на 12,5%.
Канониры стали первым клубом АПЛ, который пошел на такой шаг. Игроки согласились пойти на это решение после личного вмешательства в ситуацию главного тренера Микеля Артеты.
Сокращение зарплаты игроков Арсенала связано с возможными финансовыми последствиями из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Ранее сообщалось, что следующий сезон Премьер-лиги может стартовать не раньше сентября, а нынешний могут возобновить в июне.
Сезон в английском футболе был поставлен на паузу 14 марта. Лидирующий Ливерпуль ушел на паузу с 25-очковым преимуществом над ближайшим преследователем, Манчестер Сити.
На территории Великобритании зафиксировано 103 тысячи случаев заражения коронавирусом, погибли более 13700 человек.