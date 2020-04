От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер

Бывший футболист сборной Англии и "Лидс Юнайтед" Норман Хантер скончался в возрасте 76 лет из-за коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Он оставит огромную пропасть в семье "Лидса", его наследие никогда не будет забыто, и нашли мысли с семьёй и друзьями Нормана в это сложное время", — сказано в заявлении.

All at the PFA are deeply saddened to hear of Norman Hunter's passing.

Football has lost a legend and we join the entire football community in mourning this loss. pic.twitter.com/kD4hPrgIAc

— Professional Footballers' Association (@PFA) April 17, 2020